Sur un Tango Argentin, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy (Human)

Au programme de ce prime spécial « Hollywood Night », Camille Lacourt se glisse dans la peau du torride Christian Grey le temps d’un tango argentin sur une chanson de la bande-originale du film « 50 shades of Grey », interprétée par la star Beyoncé « Haunted ». Sera-t-il suffisamment convaincant pour les juges et téléspectateurs qui sont de plus en plus exigeants avec nos danseurs ? Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8