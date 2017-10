Sur un Tango, Elodie Gossuin et Christian Millette (Look What You Make Me Do)

Nouvelle semaine, nouveau prime, nouveau thème. Pour leur troisième danse de la compétition, Elodie Gossuin et Christian Millette se présentent sur le dancefloor avec le titre « Look what you make me do » de la chanteuse Taylor Swift. Mais à l’occasion de la « Crazy Night », Elodie devra relever un défi de taille : celui de finir la prestation NUE… Parviendra-t-elle à se prêter au jeu ? Quel couple sera le suivant à être éliminé ? Extrait de l’émission du 28 octobre 2017 – Danse avec les stars 8