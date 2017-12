Sur une danse contemporaine, Tatiana Silva et Christophe Licata (What About us)

Cette semaine, nos danseurs vont tout donner sur une danse contemporaine ! Tatiana Silva a choisi de danser une nouvelle fois sur « What about us », un titre emblématique de Pink . Un titre avec lequel le duo avait déjà joué sa place il y a quelques semaines et grâce auquel ils avaient fait sensation sur scène. Leur talent leur permettra-il de remporter cette saison ? - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8