Allez, on souffle un peu et on retrouve tous les danseurs professionnels de la saison sur le parquet de Danse avec les Stars pour une danse exaltée sur le titre de Marylin Monroe : "Diamonds and girls Bestfriend... Vous êtes prêt ? C'est parti - Extrait de l’émission du 11 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8