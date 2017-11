Au programme de ce nouveau prime de Danse avec les stars spécial « Hollywood Night », Elodie Gossuin se glisse dans la peau de Bridget Jones le temps d’une rumba au côté de Christian Millette, sur le titre de Jamie O’Neal, « All by myself ». Saura-t-elle convaincre Chris Marques, Nicolas Archambault, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux ? Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8