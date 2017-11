Les stars ont eu une semaine pour appréhender un nouveau partenaire et une nouvelle danse. Les téléspectateurs ont choisi que Sinclair ferait équipe avec Hajiba Fahmy et c’est au son de la chanson de Julien Doré « Sublime et silence » que le duo doit absolument convaincre les juges avec une rumba, danse de l’amour - Extrait de l’émission du 11 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8