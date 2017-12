Sur une Samba, Agustin Galiana et Candice Pascal (Mi gente)

La semaine dernière lors du prime hommage à Johnny Hallyday, Agustin Galiana et Candice Pascal se sont hissés à la deuxième place du classement et ont presque réussi à détrôner Lenni-Kim et Marie Denigot. Ce soir lors de la finale, ils comptent faire tout ce qui est en leur pouvoir livrer une danse qui ne laissera pas les juges et les téléspectateurs indifférents. L’objectif ? Remporter la grande finale ! Réussiront-ils ? Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8