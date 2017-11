Sur une Valse, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy (We Are The Champions)

Une nouvelle semaine qui commence avec la Family Choice. A la traîne dans le classement, c’est l’occasion pour Camille Lacourt de tout donner pour remonter la pente. Sur une valse, il retrouve sa partenaire, Hajiba Fahmy. Ensemble, ils vont tenter de se hisser au sommet. Notre nageur n’a plus qu’à se laisser pousser des ailes sur le légendaire titre de Queen « We Are The Champions » - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8