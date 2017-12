Sur une valse, Lenni-Kim et Marie Denigot (Perfect)

Pour leur première prestation de cette grande finale, Lenni-Kim et Marie Denigot dansent sur une chanson d’Ed Sheeran en featuring avec Beyoncé, « Perfect ». Le duo tentera une nouvelle fois de faire rêver le public et les téléspectateurs en se donnant à fond sur scène. Sur une valse, ils vont tout faire pour éblouir leurs fans et leur en mettre plein les yeux. Une finale qui s’annonce grandiose et qui risque de rester gravée dans les mémoires - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8