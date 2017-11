Sur une Valse et un Paso Doble, Joy Esther et Anthony Colette (A song of ice and fire)

Pour ce septième prime de Danse avec les stars spécial « Hollywood Night », Joy Esther et Anthony Colette, second du classement des juges la semaine dernière, ont travaillé toute la semaine pour offrir aux téléspectateurs, une prestation à la hauteur de leurs attentes. Avec une valse couplée à un paso doble sur « A song of ice and fire », la bande originale de la série déjà culte « Game of Thrones », le couple espère bien convaincre Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Nicolas Archambault, qu’il a toujours sa place dans la compétition. Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8