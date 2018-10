Vincent Moscato et Candice Pascal l Amoureux de ma femme l Chacha l DALS 09

Cette semaine est la troisième dans la compétition « Danse avec les stars ». Et qui dit semaine de répétitions, dit prime. Et qui dit prime, dit grosse pression. La semaine dernière, l’ancien rugbyman, Vincent Moscato et sa partenaire, Candice Pascal, étaient arrivés 10e dans le classement. Cette fois-ci, ils espèrent faire beaucoup, beaucoup mieux. Il faut dire que Vincent va danser pour sa femme un chacha sur un titre de Richard Anthony : « Amoureux de ma femme ». Vincent Moscato et Candice Pascal espèrent en mettre plein les yeux aux juges. Vont-ils y arriver ? La réponse en image. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9