Vincent Moscato et Candice Pascal l Je suis malade l Valse l DALS S09

« Danse avec les stars » revient pour une deuxième soirée et c’est ce soir que commencent les éliminations. Deux couples vont devoir quitter l’aventure. Vincent Moscato et Candice Pascal sont en mauvaise posture. Avec seulement 20 points, ils ne sont qu’à l’avant-dernière place. Pour obtenir un meilleur score et remonter dans le classement Vincent Moscato et Candice Pascal vont interpréter une Valse sur un titre de Serge Lama : « Je suis malade ». Vont-ils éblouir les juges avec leur prestation et rester dans l’aventure ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9