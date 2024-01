Bien-être • Culture

DAROOMA s'inspire d'un porte-bonheur japonais, une poupée ancestrale sans pupille. Lorsque l’on décide d’un objectif, on peint un œil et lorsqu’il se réalise on peint le second. À chaque épisode, vos personnalités préférées partagent avec sincérité et générosité comment elles ont transformé une faiblesse en force. En vous révélant leur DAROOMA, elles vous invitent à réaliser le vôtre !