Dawson - S01 E01 - Rencontre de la 2ème fille

Dawson et Joey rentrent en seconde et décide de faire le point sur leur relation qui risque de changer. Jennifer Lindley fait son arrivée à Capeside et s'installe chez sa grand-mère à côté de la maison de Dawson. Ce dernier n'est pas insensible à la jeune fille. De son côté, Pacey vit une relation amoureuse avec une femme de 36 ans et qui n'est autre que son professeur de littérature.