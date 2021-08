Dawson - S01 E02 - La fièvre monte le samedi soir

Le bal de l'école approche à grand pas, Dawson; Joey, Jennifer et Pacey ont énormément de travail et ne pensent pas pouvoir participer au bal... Cliff, la star du football, insiste pour y emmener Jennifer. Pacey, quant à lui, fait son possible pour regagner les faveurs de Tamara