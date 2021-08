Dawson - S01 E09 - Tombe les filles et surtout tais-toi!

Billy décide de rester encore quelques jours à Capeside. Il propose même à Dawson et à Pacey de les emmener dans un night-club, histoire de bousculer les habitudes ! Sur le ferry qui les emmène au night-club, Dawson veut jouer les espiègles et s'adjoint l'aide de Pacey et Billy pour jouer des tours à des passagers turbulents