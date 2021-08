Dawson - S02 E12 - Potins de filles

Dawson et Pacey accompagnent leur père respectif, Mitch et John Witter, à un concours de pêche. Au cours de ces deux jours, Pacey se dispute avec son père, qui est particulièrement critique à son égard. En parallèle, Abby, Andie, Jen et Joey, alors que des tensions subsistent entre ces deux dernières, passent une journée avec Gail pour réaliser un reportage télévisé autour du comportement des adolescents.