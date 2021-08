Dawson - S02 E14 - La classe aux folles

Dawson, Joey et Andi découvrent une vérité sur Jack qui les laisse cois lorsque celui-ci lit devant la classe un poème dans lequel il expose son intimité. Dans le même temps, en ayant voulu défendre Jack face à leur professeur d’anglais, Pacey se retrouve dans une situation de conflit. Quant à Jen, elle en apprend plus sur Ty en passant du temps avec lui et découvre sa surprenante personnalité.