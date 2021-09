Dawson - S02 E19 - Et au milieu coule une vipère

Suite à une tragédie, la ville de Capeside est secouée. Jen constate et condamne l’hypocrisie des habitants et entame des remises en question, notamment à propos de Dieu. Quant à Andie, il lui est demandé de prendre la parole, cependant, la jeune fille se sent très mal à l’aise et ne sait que dire…