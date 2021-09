Dawson - S02 E22 - Tout feu, tout flambe

Les soupçons de Dawson à propos de Mike Potter se confirment lorsqu'il le voit à nouveau vendre de la drogue. Il se demande s'il doit ou non le dire à Joey. Pendant ce temps, Gail dit à Mitch qu'elle a accepté l'offre d'emploi à Philadelphie et qu'elle veut partir le plus tôt possible avec Dawson.