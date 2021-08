Dawson - S02 E04 - Hier ne meurt jamais

La nouvelle passion de Joey pour l'art empiète sur sa relation avec Dawson. Elle craint que toute sa vie ne repose sur Dawson et celui-ci ne semble pas se rendre compte de l'importance de cette passion pour elle ! Alors que Pacey continue son numéro avec Andie, il rencontre Tamara et réalise alors qu'il est loin de l'avoir oubliée! De plus, lorsque Jen et Abby rencontrent un bel étranger qui est plus attiré par Jen que par Abby, Abby décide de laisser tomber sa nouvelle amie...