Dawson - S02 E05 - Nuit blanche à Capeside

Joey fait part de ses croyances sur les évènements étranges qui surviennent lors d'une pleine lune, pendant que Dawson soutient le caractère romantique de cet évènement. Déterminée à séduire Vincent, Jen réalise qu'elle a fait une erreur lorsque la situation tourne mal. Pacey et Andie finissent finalement par accepter de sortir ensemble mais, comme si le destin l'avait décidé, ils n'ont pas pu se retrouver chacun au même endroit et au même moment. Pendant ce temps, Jack et Joey combattent une étrange puissance mais sont aidés par un étrange client solitaire...