Dawson - S03 E03 - Tricheur, tricheur

Un important test doit avoir lieu à l'école, et Eve a trouvé le moyen de tricher, ce que Joey est tentée de faire aussi, dans ses efforts pour intégrer Harvard. En parallèle, Jack se sent oppressé par l'équipe de football qu'il a récemment intégrée, il soupçonne que les agressions physiques et verbales sont liées à son orientation sexuelle...