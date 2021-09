Dawson - S03 E04 - L'étoffe du héros

Mitch et Dawson se disputent lorsque ce dernier réalise un reportage pour la chaîne de sa mère à Philadelphie et que pour cela il prend Jack comme sujet. En parallèle, Joey et Pacey sèchent les cours afin que ce dernier travaille sur le "bateau de rêve" avec lequel il compte faire le tour du monde.