De l'eXcellence à l'indécence

Biopic • Drame |

Miriam, brillante élève, est acceptée dans une prestigieuse université. Malheureusement, le jour de la rentrée, son père, médecin, est rappelé sous les drapeaux ce qui va entraîner une énorme baisse de revenus pour la famille. Miriam n'est pas assez modeste pour profiter d'une bourse et les emplois pour étudiants qu'elle pourrait trouver ne pourront jamais lui permettre de payer les frais de scolarité. Elle se tourne alors vers l'industrie du X. Elle se crée un profil sur internet, s'invente un pseudo, Belle Knox, et tourne sa première scène pour un site ultra violent. L'expérience est douloureuse, mais lui rapporte de l'argent. Sur internet, elle se renseigne sur un agent, Don, que des filles lui ont recommandé. Elle l'appelle et il accepte de la représenter. Il lui fait tourner sa première scène professionnelle et encadrée.