Death Note - Episode 13 - Confession

Le deuxième Kira propose par message codé un rendez-vous à Kira dans le quartier de Aoyama. L accroît le parc de caméras de vidéosurveillance dans ce quartier et envoie Matsuda et Light au rendez-vous en question. Light emmène avec lui toute sa bande d'amis de la fac, de façon à se cacher des caméras, et aussi pour que le deuxième Kira ne sache pas qui Ryuk accompagne...