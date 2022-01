Death Note - Episode 15 - Pari

Light a décidé de faire tuer L par Rem. L sait que sa vie est en danger parce qu'il a compris que le premier et le deuxième Kira s'étaient rencontrés. Aussi décide-t-il de contrer Kira, en allant voir directement Light à la fac, qu’il soupçonne d’être Kira. Ce qu'il n'a pas prévu c'est que Misa rend visite à Light exactement en même temps. Light exulte. Misa voit le vrai nom de L au dessus de sa tête. Light appelle Misa sur son portable pour lui demander le nom de L pour le noter dans son cahier. Il s’aperçoit alors que L a volé le portable de Misa, et ce dernier lui annonce qu’elle a été arrêtée. L la place en cellule d’isolement pour la faire parler, mais, au bout de trois jours, Misa n'en peut plus.