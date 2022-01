Death Note - Episode 16 - Décision

Misa a totalement oublié l’existence du Death Note depuis qu’elle s’en est séparée. Light, quant à lui, enterre son Death Note et complote quelque chose avec l’aide de Rem et de Ryuk. Il demande ensuite à être enfermé et surveillé aussi. L soupçonne une manoeuvre. Dès que Light est enfermé les meurtres cessent alors, ce qui confirme la théorie selon laquelle il serait Kira. Mais Light décide de renoncer lui aussi à son Death Note…Quelques jours plus tard, les meurtres reprennent, au désespoir de L, mais aussi de Light qui ne se souvient plus d’avoir été Kira.