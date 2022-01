Death Note - Episode 17 - Exécution

Devant l’épuisement psychique de ses prisonniers, L décide de piéger Light et Misa avec la complicité de Sôichirô. Celui-ci va emmener les deux adolescents en voiture en leur annonçant qu’il les conduits à l’échafaud ; le but de la manoeuvre étant de voir si Light et Misa vont tuer Sôichirô pour sauver leur vie. Il n’en est rien. Mais cela ne convainc pas totalement L qui conserve des soupçons à leur égard.