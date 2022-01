Death Note - Episode 19 - Matsuda

L se crée une fausse identité, Erald Coyle et se fait passer pour un détective. Yotsuba demande alors à Erald de trouver le nom de L. De son côté, Matsuda se sent inutile au sein de l’enquête et va risquer sa vie pour aller espionner Yotsuba. Il se fait malheureusement prendre et prétend alors être l’agent de Misa. Afin de les convaincre et d’obtenir un contrat, Misa invite ses futurs employeurs à une petite soirée. Matsuda se met à boire, et va alors user d’un stratagème pour ne pas être tué…