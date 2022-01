Death Note - Episode 20 - Expédient

L et son équipe observe les réunions de Yotsuba grâce aux caméras placées par L dans la salle. Yotsuba à l’intention de tuer les dirigeants de ELF… Light décide alors d’appeler Kyosuke, un membre de Yotsuba et se fait passer pour L. Il arrive à le convaincre de persuader les autres membres de Yotsuba d’attendre quelque temps avant de recommencer les meurtres. En désaccord avec Light et Soichiro sur la manière d’enquêter, L décide de poursuivre seul l'enquête. Il veut se servir de Misa pour arrêter Kira.