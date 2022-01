Death Note - Episode 21 - Performance

L se sert de Misa pour espionner les dirigeants du groupe Yotsuba et découvrir qui est Kira. Misa passe un entretien avec eux et Rem, qui est le nouveau dieu de la mort d’un des membres, va en profiter pour lui faire toucher le Death Note. Elle est désormais capable de la voir maintenant, mais ne retrouve pas sa mémoire encore. Elle joue le jeu auprès de Yotsuba en disant qu’elle aime Kira, et se fait engager pour une pub. Elle profite d'un tour de passe passe pour tromper Mogi et retrouve Higuchi. Lorsqu’elle lui prouve qu’elle est Kira avec l’aide de Rem, Higuchi avoue qu’il est le possesseur du Death Note. Misa enregistre toute la conversation…