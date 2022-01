Death Note - Episode 22 - Conduite

Misa est fière d’avoir découvert que Kira est Higuchi et souhaite qu'il soit arrêté. Mais Light veut d'abord savoir comment il tue. Lui et L vont alors tendre un piège à Higuchi. Il est décidé que Matsuda passera sur Sakura TV pour dénoncer l’identité de Kira. En voyant cela, Higuchi panique et décide d’aller dans les bureaux afin de trouver le vrai nom de Matsuda…