Death Note - Episode 23 - Frénésie

Higuchi trouve le CV de Matsuda mais comme ce n’est pas non plus son vrai nom, il n’arrive pas à le tuer. Il décide alors de faire l’échange des yeux…L le comprend et fait évacuer le plateau TV. Higuchi s’enfuit et une course poursuite commence. Il se fait alors encerclé par L et son équipe et est pris au piège…