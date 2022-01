Death Note - Episode 25 - Silence

L a décidé de se servir du Death Note pour une exécution capitale. La personne qui écrira le nom du condamné étant lui-même un condamné à mort ; Ainsi, L pourra vérifier si la règle des 13 jours s’applique vraiment. Si, passé ce laps de temps, le condamné qui a écrit dans le cahier ne meurt pas, il aura la preuve que Misa est bien le deuxième Kira. Misa est donc menacée, ce que souhaitais Light, qui savait que Rem ferait tout pour protéger Misa. Et donc en l’occurrence, tuer L et Watari. Rem agit comme avait prévu Light et, ce faisant, meurt elle aussi. Light est donc débarrassé de tous ceux qui le gênaient et récupère en prime le Death Note de Rem sans que personne ne le sache.