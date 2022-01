Death Note - Episode 26 - Reprise

Suite à la mort de L et de Watari, l’équipe qui enquête sur Kira est obligée de quitter les locaux de L. Il est décidé que Light se fera passer pour eux en utilisant les mêmes voix truquées. Light loue un studio et demande à Misa de s’installer avec lui. Pendant ce temps, à l’orphelinat Wammy, fondé par Watari, Roger apprend à Near et Mello, deux enfants surdoués, la mort de L. Un bon de 5 ans en avant se fait et en 2012, Light devient le chef de la cellule d’enquête sur Kira.