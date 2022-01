Death Note - Episode 27 - Enlèvement

Aucun de Near ou de Mello n’a été choisi pour succéder à L. Near crée alors sa propre organisation, le SPK, afin de lutter contre Kira. Le directeur de la police Takamura est enlevé par un mystérieux groupe qui réclame le Death Note en échange de sa libération. Il se trouve que Mello est à la tête de ce groupe. Light qui est au courant de tout cela décide de tuer Takamura. Mello s’en prend alors à la sœur de Light, Sayu, et l’enlève à son tour…