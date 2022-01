Death Note - Episode 28 - Impatience

Sôichirô et ses collègues partent séparément pour Los Angeles afin de sauver Sayu. Mais l’avion dans lequel il se trouve se fait détouner par le groupe de Mello. Soichiro est alors déposé seul, en plein milieu du désert, et rentre dans un souterrain où il y retrouve sa fille emprisonnée. Il échange le cahier contre sa fille, et Mello se retrouve donc en possession d’un Death Note. Shidoh, un dieu de la mort, débarque quant à lui sur Terre afin de retrouver le Death Note que Ryuk lui a volé. Et qui est maintenant entre les mains de Mello…