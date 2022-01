Death Note - Episode 03 - Pacte

L parvient à déterminer que Kira est soit un lycéen, soit un étudiant, et qu’il a des sources au sein de la police. L décide donc d’enquêter sur ses propres policiers et leur entourage. Il vise juste puisque le père de Kira n’est autre que le chef de la police de Tokyo. Ryuk, le Dieu de la mort, prévient Light que quelqu’un le suit depuis un moment. Light a désormais besoin de trouver son nom et de voir son visage pour tuer ce policier importun grâce au Death Note.