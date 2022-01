Death Note - Episode 30 - Justice

Les Etats-Unis reconnaissent officiellement le pouvoir de Kira, en tant que justicier. Near a des soupçons de plus en plus marqués à l'encontre du deuxième L, Light, et pense que Kira, L et Light sont une seule et même personne. Mello rend une petite visite à Near dans les locaux du SPK et l’informe d’une fausse règle dans le Death Note. Near se voit alors confirmer ses soupçons. L’Etat attaque le SPK publiquement, attaque retransmise en direct par Demegawa. Near se retrouve encerclé par les caméras et doit trouver un moyen de s’enfuir en passant inaperçu.