Death Note - Episode 34 - Embuscade

Light continue de voir Kiyomi Takada, la porte parole de Kira, sous l'écoute de la cellule d'enquête sur Kira. Mais Aizawa découvre que pendant leur conversation sentimentale, ils s'écrivent en fait des messages d'une tout autre teneur. Near décide d'enlever Mogi et Misa, avant que cette dernière ne donne son concert à l'occasion de la Saint Sylvestre. Gevanni, membre su SPK, continue de mener l’enquête sur Mikami. Il étudie son Death Note pendant que Mikami s'entraîne, et en rapporte des photographies à Near. Le piège autour de Light se resserre.