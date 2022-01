Death Note - Episode 35 - Tueur

Near donne rendez-vous à Light et son équipe pour leur transmettre les dernières informations qu’il a réunies sur Kira. Pour cela, il a acheté un entrepôt afin d’être maître de l’endroit. Light a quant à lui hâte de rencontrer Near, qu’il pourra enfin tuer. Alors qu’elle se rend aux studios de NHN, Kiyomi est enlevée par Mello. Elle est emmenée et séquestrée dans un bâtiment. Elle réussit malgré tout à garder un morceau de page de Death Note et tue Mello… Light a maintenant tout le loisir de programmer le suicide de Kiyomi sur un morceau de Death Note caché dans sa montre.