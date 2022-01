Death Note - Episode 36 - 1,28

Kiyomi Takada brûle dans l'incendie de l'église. Near confirme à Light la date et l'heure de leur rendez-vous malgré ce drame. Par précaution, Aizawa conservera sur lui le Death Note pendant ce rendez-vous. Near libère alors Misa. Light, Aizawa, Ide et Matsuda se rendent au hangar indiqué par Near, pour le rendez-vous ultime. Ils le trouvent accompagné de Rester, Gevanni et Lidner. Near les prévient qu'un homme va arriver et regarder à l'intérieur du hangar pour noter leurs noms à tous sur un Death Note. Il leur ordonne de le laisser faire. Et comme il l'a prévu, Mikami arrive et grâce à son œil de la Mort, note leurs noms. Mais son Death Note est composé de fausses pages, ce que ne sait pas Light...