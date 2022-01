Death Note - Episode 37 - Nouveau monde

Light annonce sa victoire à Near quelques secondes avant la fin du compte à rebours mortel, mais à quarante secondes, rien ne se passe. Near explique à Light et Mikami qu'il a trafiqué non seulement la copie du Death Note, mais aussi l'original. Aizawa s'apprête à passer les menottes à Light. Mais celui-ci nie, jusqu'à ce qu'il craque. Il avoue alors qu'il est bien Kira… Il tente d'expliquer sa démarche, mais Near lui réplique qu'il n'est qu'un criminel. Light essaie de tuer Near en écrivant son nom sur un bout de Death Note caché dans sa montre, mais Matsuda lui tire alors dessus.