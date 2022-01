Death Note - Episode 04 - Poursuite

Light refuse le pacte que lui propose Ryûk. Il n’aura pas les yeux de Dieu de la Mort. Afin de découvrir l’identité de l’homme qui le suit, Light va faire des tests sur 6 condamnés qu’il fait mourir de crise cardiaque mais dans des circonstances particulières. L’un deux notamment laisse une lettre dans laquelle L découvre un message : « L le sais tu ? » En sachant plus sur le degré de précision du Death Note, il utilise un bandit et lui commande de prendre en otage les passagers du bus où ils se trouvent, lui et son suiveur, de façon à obliger ce dernier à se démasquer. Il apprend ainsi qu’il s’appelle Raye Penber et qu’il est du FBI.