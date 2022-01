Death Note - Episode 05 - Tactique

Light fait des tests sur des criminels afin de peaufiner ses connaissances sur le fonctionnement du Death Note. Ainsi, il découvre qu’il est possible d’écrire d’abord la cause de la mort et, seulement ensuite, le nom de la personne. De cette façon et, grâce à un habile stratagème, il oblige Raye Penber à tuer onze agents du F.B.I, avant de le tuer aussi. Soichiro demande aux hommes qui ont peur de se faire tuer de quitter la cellule d’enquête. Il ne reste que 5 hommes. Ça fait 6 avec Soichiro. Si les hommes sont prêts à risquer leur vie, ils exigent de voir L en chair et en os. Il accepte. La rencontre va avoir lieu...