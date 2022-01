Death Note - Episode 08 - Regard

L comprend que Kira était parmi les gens que Raye Penber surveillait. Il décide de poser des caméras vidéo qui filment en permanence les faits et gestes de toute la famille Yagami, et celle du sous-directeur de la police. Light, grâce à l'aide de Ryuk, découvre l'existence de ces caméras et met au point un stratagème pour se disculper. Grâce à une petite télévision cachée dans un paquet de chips, il suit les informations télévisées tout en ayant l'air de réviser pour ses examens, et note dans le Death Note des noms de criminels dont les médias commencent tout juste à parler. Mais loin du résultat escompté, cela persuade L encore un peu plus que Light est Kira. Il comprend que Light est sûrement au courant des caméras et des soupçons qu’il lui porte.