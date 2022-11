Debris - S01 E01 - Traquer l'impossible

L’agent Finola Jones du MI6 et l’agent Bryan Beneventi de la CIA traquent les débris d’un vaisseau spatial qui se sont écrasés sur terre. Ils tentent d’arrêter un trafiquant qui revend des fragments de ces débris aux propriétés surnaturelles, mais le trafiquant se tue dans une chute et les deux acheteurs disparaissent mystérieusement. Un nouvel incident les conduit à Wichita où ils trouvent plusieurs individus flottant dans les airs, au-dessus d’un champ. Apparemment, ils semblent morts. Pourtant, ils sont en vie et conscients, mais ils ont été vidés de toute énergie. Les deux agents partent alors à la recherche d’un petit garçon qu’ils voient comme la clé du phénomène. Ils découvrent que celui-ci est mort sept mois plus tôt dans un accident de voiture. Ils comprennent que le débris a créé une réplique de l’enfant pour consoler la mère de ce dernier. Malheureusement, cette réplique a besoin de l’énergie des personnes autour de lui pour pouvoir continuer à exister.