Debris - S01 E013 - Effets secondaires

Bryan et Finola sont guidés par George vers un lieu où se trouve un fragment censé permettre de cartographier et de retrouver tous les débris sur Terre. Mais ce fragment a des effets étranges, il attire des gens à lui et il en absorbe les émotions. George fait des révélations à Finola : en réalité, il est à la tête d'Influx et il veut que la tecnhologie des Débris soit mise entre les mains de tous. Il veut utiliser ce fragment pour modifier l'humanité. Finola, désespérée par ce qu'elle apprend tourne le dos à son père.