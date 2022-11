Debris - S01 E02 - Nous ne sommes pas seuls

Un débris s'écrase en Pennslyvanie et attire magnétiquement du métal pour encercler la ville. Bryan et Finola découvrent que le débris a créé des clones d'un homme, qu'ils tentent de retrouver. Bryan est accidentellement cloné et tue son propre clone. Finola découvre que Bryan cache un lourd secret, lié à une photo qu'il porte toujours sur lui. Maddox et Ferris découvrent l'existence d'Influx, une organisation qui traque les débris à travers le monde.